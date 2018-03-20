بالفيديو.. اعتداء على مسؤولة مصرية على الهواء أثناء إعلان “الأمهات المثاليات” بمصر

تعرضت مسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم الثلاثاء، لاعتداء من قبل أحد الأشخاص، وذلك أثناء إعلانها عن أسماء الأمهات المثاليات في مؤتمر صحافي تم بثه على الهواء مباشرة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة الاعتداء، حيث كانت المسؤولة تعلن عن أسماء أمهات من عدة محافظات مصرية لتكريمهن، حين فوجئت باعتداء شخص عليها ودفعها عن الكرسي، فنهضت تاركة المكان، بينما استمر المعتدي بتحطيم الميكروفونات أمامه، فيما قامت فضائية “اكسترا نيوز” بقطع البث والعودة للقطات من بداية المؤتمر.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن تفاصيل الواقعة، أو سبب الاعتداء، أو إن كان المعتدي ذا صلة بالمسؤولة أو بأحد الأشخاص المتواجدين في المؤتمر.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي نظمت اليوم مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات، بحضور وزيرة التضامن غادة والي.