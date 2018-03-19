مصر: “الاحتلال التركي” لمدينة عفرين عقّد المشهد السياسي في سوريا

أدانت مصر اليوم الإثنين ما وصفته بـ”الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية”، لافتة إلى أنّ “العمليات العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا، أسفرت عن انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة”.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، أن “الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا”.

وأعاد بيان الخارجية المصرية التأكيد على “استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري”.

ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى “الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية”.

وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها الأحد على كامل مدينة عفرين شمال سوريا، في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ نحو شهرين ضد المقاتلين الأكراد.