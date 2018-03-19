“آبار” الإماراتية تبيع حصتها في “بالم هيلز” المصرية

قالت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن آبار للاستثمار الإماراتية باعت حصتها البالغة 5.55 % في بالم هيلز للتعمير المدرجة في بورصة القاهرة مقابل 525.267 مليون جنيه (30 مليون دولار).

وأوضحت البورصة في بيان، أن آبار باعت الحصة المكونة من حوالي 128 مليون سهم بسعر 4.10 جنيه للسهم في المتوسط إلى يو.بي.بي كابيتال للاستثمار الإماراتية؛ لترتفع حصة الأخيرة في بالم هيلز إلى 16.51 % من 10.96 %.

وأغلق سهم بالم هيلز، اليوم، منخفضًا 2.29 %عند 4.35 جنيه.

وكان الرئيس التنفيذي المشارك لبالم هيلز قال في وقت سابق، هذا الشهر، إن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات تزيد على 6.8 مليار جنيه في 2018 ارتفاعًا من 6.6 مليار في 2017، وإنها تخطط لاستثمار ملياري جنيه هذا العام.