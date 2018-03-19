اتفاق مصري روسي بشأن تحديث إجراءات التفتيش في المطارات

كشف وزير الطيران المصري شريف فتحي عن كواليس الاتفاق مع الجانب الروسي لمتابعة إجراءات التفتيش لرحلات موسكو المقرر استئنافها 11 نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح الوزير المصري خلال افتتاح الدورة الـ 27 لمؤتمر ومعرض صيانة الطائرات في إفريقيا والمقام في القاهرة، أن الاتفاق مع الجانب الروسي سيتضمن إشراك الجانب الروسي في إجراءات التفتيش لرحلات مصر للطيران وشركة والايرفلوت الروسية، والتي ستبدأ بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا لصالح شركة مصر للطيران، على أن تنظم الشركة الروسية رحلتين أسبوعيًا، وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولفت إلى أن هناك جولة أخرى من المباحثات مع الجانب الروسي في نيسان/ أبريل المقبل لاستئناف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة، مؤكدًا أن تواجد شركة أمن روسية لا يخل بالسيادة المصرية، لأن المطارات تجارية بخلاف أن دور شركة الأمن مجرد المتابعة للإجراءات دون أي تدخل في الشأن المصري.

وعن بداية تشغيل مطار سفتكس الذي أنشئ عام 2016 غرب القاهرة، أوضح وزير الطيران المصري أنه سيبدأ التشغيل التجريبي قريبًا، دون أن يحدد موعدًا معينًا للتشغيل.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، مرسومًا بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي عامين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية فوق سيناء عام 2015.

وكان من المقرر أن تستأنف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو في شهر شباط/ فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيلها إلى أول شهر نيسان/ إبريل المقبل لأسباب تتعلق بالإجراءات الأمنية ونسب إشغال الرحلات.