شقة بـ 40 مليون دولار على نيل القاهرة تثير الجدل في مصر (صور)

حتى الآن لا يصدق قطاع كبير من المصريين، قيمة الشقة التي شغلت الملايين خلال الساعات الأخيرة، التي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحات للتسويق العقاري، بعرضها للبيع بقيمة 40 مليون دولار، أي ما يعادل 704 ملايين جنيه مصري، ليمثل هذا السعر صدمة كبيرة، عن وجود شقة تصل إلى هذا السعر في مصر، والتي توازي قيمة أحد أرقى المنتجعات السكنية في قلب القاهرة، أو شركة استثمارية كبيرة.

طرحت الشقة خلال الساعات الأخيرة، وهي تقع في منطقة كورنيش الجيزة، داخل أحد الفنادق الكبرى في مصر المطلة على نهر النيل، والمجاورة لحديقة الحيوان، والواقعة على بعد مئات الأمتار من جامعة القاهرة، ومحاطة بأهم السفارات والقنصليات في العاصمة المصرية، ومنها المملكة العربية السعودية، الكويت، الجمهورية الفرنسية.

السؤال الذي يتردد وسط هذا الجدل، لا يتعلق بإمكانيات هذه الشقة التي هي في الأساس قصر سكني مجهز بأفضل وأحدث الإمكانيات، ولا يخص أيضاً مالك هذه الشقة، ولكن السؤال هو: “من الشخص الذي يمتلك 704 ملايين جنيه في مصر، حتى يشتري هذه الشقة ليسكن فيها؟، وهل في الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر من الممكن أن يكون هناك شخص، يمتلك هذه الأموال ويقوم بضخها في شقة سكنية؟

خبراء اقتصاديون جاءوا بردود صادمة حول حقيقة وجود هذه الشقة، ليؤكدوا لـ”إرم نيوز”، وجود مثل هذه النوعية من الشقق التي تساوي مئات الملايين، وأن هناك من يمتلكون أموالاً توجه لشراء مثل هذه الشقق ليعيشوا فيها، ولكن الغالبية العظمى الذين يشترون هذه الشقق، يكون إما بغرض الاستثمار والربح فيها أو الأثرياء العرب الذين ينفقون مئات الملايين لشراء شقق على النيل، حيث يعتبرون أن الشقق السكنية الفخمة على النيل لا تقل عن شقق فخمة في لندن وباريس.

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، د. بسنت فهمي، قالت إن هذه ليست شقة، فهي قصر سكني لكنه ليس الفريد من نوعه، ويوجد مثله الكثير من القصور السكنية في قلب القاهرة بهذا السعر، لافتة إلى أن القصر في فندق سبع نجوم، يطل على النيل في أرقى مناطق القاهرة، تضم “جراج” وحمامات سباحة ونظم تقنية وأمنية لا مثيل لها.

وأشارت فهمي في تصريحها لـ”إرم نيوز”، إلى أن هذا المبلغ متعلق بالأساس، بأن القصر يطل على النيل في منطقة ليس لها نظير، فهو بالطبع مكان مميز، وسيتم بيعه إما لأثرياء عرب أو لمستثمرين عقاريين، موضحة أن هناك قصورًا في مناطق صحراوية يصل سعرها في مصر إلى 50 مليون جنيه، فكيف يكون الحال لقصر في هذه المنطقة والمساحة على النيل،و بإمكانيات وتقنيات حديثة لا نظير لها.

أما أستاذ الاقتصاد، د. علي الإدريسي، فيقول إنه بالنسبة للرأي العام فهذا السعر خرافي، ولكن بالنسبة لمستثمر أجنبي فهو أمر عادي، وفي الوقت نفسه هناك من يعملون جيداً على الربح في هذا الجانب العقاري، لافتاً إلى أن السوق هي التي تحدد هذا الأمر وسط العرض والطلب، وفي النهاية ليس كل شيء يُعرض، يتم بيعه بنفس السعر، فهناك تفاوض.