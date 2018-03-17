وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان القضايا الإقليمية بالقاهرة

يعقد وزير خارجية مصر سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بالقاهرة، غدًا الأحد، تناقش العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية، سيبحث الوزيران “العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، على أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا في ختام المباحثات”.

ولم توضح الوكالة المصرية مدة زيارة الوزير الإماراتي للقاهرة، أو أي تفاصيل أخرى عنها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإمارات وبحث مع قياداتها العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت زيارة السيسي للإمارات هي الثانية منذ اندلاع الأزمة الخليجية التي بدأت 5 يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه السلطة في صيف 2014.