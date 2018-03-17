مصر تستعد لمقاضاة المستشفى البريطاني الذي توفيت فيه الطالبة مريم

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج اليوم السبت، عن تصعيدها بالإجراءات القضائية في واقعة وفاة الطالبة المصرية في بريطانيا مريم عبدالسلام.

وقالت الوزارة، إنها تعتزم مقاضاة المستشفى الذي توفيت فيه الطالبة المصرية، وكذلك تصعيد المحاسبة الجنائية بحق قتلتها، وذلك نيابةً عن أسرتها.

وأوضحت وزيرة الهجرة في بيان اليوم، أن أسرة الطالبة “مريم” طلبت نقل جثمانها ودفنها في مسقط رأسها بالقاهرة، مبينةً أنها خاطبت الجهات البريطانية بهذا الأمر، لتسهيل نقل جثمان الطالبة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع التحقيقات بشكل يومي للوقوف على ملابساته، والتأكد من القصاص للطالبة بالشكل القانوني.

وتوفيت مريم مؤخرًا بمستشفى في لندن، متأثرة بجراحها جراء الاعتداءعلى يد فتيات في مدينة نوتنغهام.

وقالت الخارجية المصرية حينها، إنها تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن.