الجيش المصري ينسق مع قبائل سيناء لتسهيل المشاركة بالانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر أمنية مصرية، السبت، أن قوات الجيش نسقت مع شيوخ القبائل بمحافظة شمال سيناء، على فتح الطرق بشكل نسبي لتوسيع دائرة تحركات المواطنين والتسهيل عليهم للمشاركة في العلمية الانتخابية، المزمع إجراؤها داخليًا نهاية الشهر الجاري.

ويقطن محافظة شمال سيناء نحو 500 ألف مواطن حسب الإحصائيات الحكومية، يتمركزون في 6 مراكز رئيسة هي رفح وبئر العبد ونخل والحسنة والعريش والشيخ زويد، فيما تشير آخر إحصائيات إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة يصل إلى نحو 30 ألف ناخب موزعين على 105 لجان فرعية.

وقالت المصادر، لـ”إرم نيوز”، إن “اجتماعًا جرى بين شيوخ القبائل وقيادات بالجيش المصري، ونواب لمناقشة مسألة الانتخابات الرئاسية، حيث طلب شيوخ القبائل إرجاء عملية سيناء 2018 لحين انتهاء الانتخابات، لكن قيادات الجيش وعدت بتسهيل التحركات الخاصة بالمواطنين”.

في هذا الصدد، قال النائب عن محافظة شمال سيناء حسام الرفاعي، إن “البرلمان طالب القوات المسلحة بفتح الطرق أمام الأهالي لتوسيع دائرة تحركاتهم”، موضحًا أن “الجيش وعد بذلك مع استمرار الإجراءات التفتيشية والأمنية بالمحافظة”.

وأضاف الرفاعي أن “الأوضاع أصبحت مستقرة بشكل كبير داخل المحافظة”، متوقعًا أن “تشارك أعداد كبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أعلنت في وقت سابق أن “الاقتراع الرئاسي سيجري في موعده بمحافظة شمال سيناء، رغم التوترات الأمنية هناك”.

وتشير إحصائية حقوقية إلى أن “عدد الهجمات التي شهدتها محافظة شمال سيناء خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ أكثر من ألف حادث توفي خلالها أكثر من 1300 شخص”.

وقتل ثلاثة قضاة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانوا يستقلونها في مدينة العريش بالمحافظة، خلال أيام اقتراع الانتخابات البرلمانية 2015.

وفي الـ9 من شباط/فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري عن انطلاق خطة “المجابهة الشاملة” بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.