المصريون أكثر العرب امتلاكًا للمطاعم والمقاهي في دبي

تصدر المصريون قائمة الجنسيات العربية الأكثر امتلاكًا للمطاعم والمقاهي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحسب ما كشفت عنه أرقام صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.

وبحسب ما نقل موقع خليج تايمز الناطق بالإنجليزية، فهناك أكثر من 6,802 مطعمًا ومقهى في دبي لتلبية احتياجات سكان الإمارة البالغ عددهم 3 ملايين، إضافة إلى ملايين الزائرين.

وفي المتوسط​، يخدم كل مطعم 441 من سكان الإمارة، بالإضافة إلى ذلك يزور الملايين من السياح أيضًا هذه المطاعم سنويًا.

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الهنود والباكستانيون والمصريون يمتلكون أكبر عدد من المطاعم في الإمارة، يتبعهم البريطانيون واللبنانيون والكويتيون والأردنيون والأمريكيون والسعوديون والسوريون.

ونمت قطاعات المطاعم والمقاهي في دبي بشكل سريع، خاصة في المناطق الكبيرة والمنافسة في جميع أنحاء الإمارة.

ويقع ما يقرب من ثلث هذه المطاعم في ست مناطق تتصدرها دبي الجديدة وبرج خليفة والكرامة.

وتضم دبي الجديدة 646 من المطاعم والمقاهي، يليها برج خليفة (433) ، والكرامة (274)، وعيال ناصر (258)، والبرشاء 1 (246)، والجميرا 1 (246) ، والمرقبات (162) .

وينفق المواطنون في الإمارات العربية المتحدة في المتوسط ​​ما بين 50 و150 درهمًا على تناول الطعام في الخارج، مع تناول الغداء والعشاء بشكل متكرر، وفقًا لتقرير صادر عن شركة كيه بي إم جي KPMG.