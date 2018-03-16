مسؤول مصري: تصويت كثيف في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة، اليوم الجمعة، مع بدء انتخابات الرئاسة في الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحفي: إن العملية الانتخابية “سارت سيرًا حسنًا”. لكنه أضاف أن الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت، الذي سيستمر ثلاثة أيام في الدول العربية والأجنبية.

ويسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور، وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستُجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 مارس/ آذار.

وفي المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، نفى حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة، وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا. وأضاف أن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.

وقال لوزا: إن قطر سهلت وصول الناخبين إلى السفارة المصرية، من خلال إتاحة مدخل في مجمع المباني الذي توجد فيه السفارة. ومضى قائلًا: “لا يوجد سبب يمنع مصريًا مقيمًا في قطر أو تركيا من التصويت”.