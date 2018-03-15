محامٍ يطالب بمحاكمة داعية إسلامي أصدر فتوى بشأن اللاعب المصري محمد صلاح

تقدم محام مصري، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام طالب فيه بمحاكمة داعية إسلامي في واقعة فتواه بشأن توبة اللاعب محمد صلاح.

وقال البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري، إن هشام البيلي بث فتوى مليئة بالكراهية ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبًا الجهات المعنية بالقبض على الداعية والتحقيق معه في الواقعة.

وأضاف أن البيلي طالب نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بالتوبة وترك كرة القدم، لأن سجوده بعد إحراز الأهداف “أمر غير شرعي”.

وشدد على أن “البيلي” يخرج بين الحين والآخر بفتوى غريبة، كأن يقول مثلًا إنه لا يجوز حلق اللحية لأداء الخدمة العسكرية إلا فى حالة الإكراه، أو “السياح فاسقون والعمل في خدمتهم بالفنادق حرام وأموالهم حرام”، و”شهادات الاستثمار حرام والتعامل مع البنوك غير جائز”، و”قيادة المرأة للسيارة حرام لأنها تسير وسط الرجال”، مطالبًا بضرورة وقف تلك الفتاوى التحريضية.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، اتخذت قرارًا بوقف مسؤولين بمديرية أوقاف كفر الشيخ عن العمل على خلفية التحقيقات، التي تجريها بشأن الفتوى المثيرة من البيلي تجاه اللاعب محمد صلاح، حيث دعاه إلى التوبة واعتزال كرة القدم، بدعوى ارتكابه معصية كبرى بسبب لعب الكرة.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها الوزارة، عن وقف اثنين من قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة بسبب تعيينها بعض الدعاة السلفيين غير المؤهلين للخطابة، ومنهم هشام البيلي، الذي تم وقفه عن العمل.

يذكر أن صلاح ساهم في تأهل مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، كما حقق رقمًا قياسيًا لانتقال لاعب أفريقي إلى ليفربول وأحرز 33 هدفًا في كل منافسات الريدز في موسم 2017.