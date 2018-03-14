بلاغ ضد برلماني مصري بسبب مطالبته بمعاقبة “الملحدين”

تقدم محام مصري اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمحاكمة أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، عمر حمروش، ورفع الحصانة عنه لاتهامه بـ”التحريض ضد الملحدين” في البلاد.

وطالب المحامي عبد المجيد جابر، في بلاغه رقم (3196 لسنة 2018) عرائض النائب العام بمحاكمة حمروش، لارتكابه جريمة التحريض ببث خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية، ضد فئة معينة من الشعب.

وجاء البلاغ على خلفية مطالبة أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بسن قانون جديد لمعاقبة الملحدين بالحبس.

وقال مقدم البلاغ إن حبس الملحدين من شأنه “التأثير على صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإصلاحي التنويري”، بالإضافة إلى مخالفة القانون لنص القرآن الكريم في الآية 256 من سورة البقرة، وكذلك مخالفة حرية الاعتقاد المطلقة التي كفلها الدستور.

وشدد البلاغ على ضرورة التحقيق مع حمروش، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية ورفع الحصانة عنه لحين انتهاء التحقيق معه.