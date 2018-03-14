سقوط قذيفة مصرية في رفح الفلسطينية دون انفجارها

سقطت، صباح الأربعاء، قذيفة مصدرها شبه جزيرة سيناء، دون أن تنفجر، بين أحياء سكنية، غربي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وذكر أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة (تديرها حركة حماس) أن قذيفة هاون، مصدرها الأراضي المصرية، سقطت، عن طريق الخطأ، في حي سكني حدودي بمدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح البطنيجي، أن القذيفة “لم تنفجر ولم تحدث خسائر، وجرى التعامل معها من قبل الجهات الأمنية المختصة.”

وسقطت قبل أيام عدة قذائف بطريق الخطأ في المدينة، إحداها أصابت منزلاً سكنيًا، ما أدى لإلحاق أضرار مادية، دون وقوع إصابات.

وينفذ الجيش المصري، منذ أسابيع عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم “ولاية سيناء”، في محافظة شمال سيناء المحاذية لحدود قطاع غزة، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قذائف وطلقات نارية على المناطق الفلسطينية، عن طريق الخطأ.