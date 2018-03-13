مصر ترفع أسماء قيادات إخوانية بارزة من قوائم “الإرهاب”

أوصت نيابة محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفع أسماء 296 عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم قيادات بارزة، من “قائمة الكيانات الإرهابية” بعد شهور من إدراجهم رسميًا.

وقبلت أعلى هيئة قضائية في مصر الطعن على القرار الصادر من قبل محكمة جنايات القاهرة في القضية 316 لسنة 2017، بإدراج المتهمين على قوائم “الإرهاب” لاتهامهم بتشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة.

وشملت القائمة عددًا من قيادات الإخوان وهم: محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، وإبراهيم منير، وجمال حشمت.

وقالت نيابة النقض في حيثيات قبولها النقض المقدم من المتهمين، إن ذلك القرار ينطبق على من قضي بقبول طعنهم ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا، وكذلك لمن لم يقدموا طعن على هذا القرار، مع ضرورة تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.

وأحالت النيابة العامة بالبلاد 296 متهمًا إخوانيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الجناح العسكري لجماعة الإخوان” وتمويل أعمال العنف، إلى المحاكمة، فيما قررت محكمة الجنايات إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.