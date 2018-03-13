حبس مصرية ادعت أنها مقربة من السيسي

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس داليا التهامي، المتهمة بانتحال صفة مندوبة لرئاسة الجمهورية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء قرار نيابة “أسمون” بمحافظة المنوفية شمال البلاد، بناء على التحقيقات التي أجريت معها عقب بلاغ تقدمت به رئاسة الجمهورية بشأن انتحالها صفة مقربة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت داليا التهامي البالغة 50 عامًا إن “إلباسها ثوبًا كمقربة من رئيس الجمهورية جاء من قبل بعض الأهالي ومكاتب الدعاية”، نافية تبنيها تلك الصفة لابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة المنوفية سارعت بالقبض على المتهمة منتصف ليل أمس الاثنين وأحالتها للتحقيق أمام الجهات المختصة في الاتهامات الموجهة إليها.