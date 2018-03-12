لادعائها الانتماء للرئاسة المصرية.. بلاغ رسمي ضد داليا التهامي

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الإثنين تقديمها بلاغًا رسميًا للجهات الأمنية للقبض على مواطنة تدعى داليا التهامي والتحقيق معها بسبب ادعائها بالانتماء لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحياة”، إن داليا التهامي لا تنتمي من قريب ولا بعيد للرئاسة ويجري التحقيق معها فيما تدعيه.

وأضاف راضي، أن مؤسسة الرئاسة لاحظت وجود أخبار لداليا التهامي في صدر الصحف مدعيةً علاقتها برئاسة الجمهورية والفريق الرئاسي.

وتمكنت الجهات الأمنية خلال العامين الماضيين من القبض على 6 أشخاص ادعوا انتماءهم لأسرة رئيس الجمهورية وتقلدهم مناصب حيوية بالبلاد، بغرض جمع أموال من المواطنين عبر الاحتيال والابتزاز.

وحذر الجيش المصري منذ أيام قليلة من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة ضباط بالجيش للقيام بأعمال نصب واحتيال ضد أسر ذوي المجندين العسكريين.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.