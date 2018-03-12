الأوقاف المصرية: مقاطعة الانتخابات الرئاسية “خيانة للأمانة”

اتهم وكيل أول وزارة الأوقاف في مصر، الشيخ جابر طايع، الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر لها في آذار/ مارس الجاري، بـ”مناصبة العداء للوطن وعدم الرغبة في تقدم الوطن وازدهاره”.

ودعا طايع، الذي حضر ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، عصر اليوم الإثنين، بعنوان”معًا سننتخب رئيسنا ونواجه المؤامرات”، ممثلًا لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، “جموع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، والإدلاء بأصواتهم”، معتبرًا أن تلك المشاركة “ستكون رسالة إيجابية للعالم الخارجي من أجل بناء الوطن”.

وقال جابر: “المشاركة في الانتخابات وفاء للوطن وشهادة حق، ومن يكتمها خائن للأمانة، كما أن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات مظهر إيجابي حث عليه الدين الإسلامي، ودلالة على أننا يد واحدة وقادرون على صنع المستقبل ومواجهة التحديات، والعمل على أمن واستقرار البلاد”.

وأضاف: “أثق في شعب مصر بكل أطيافه، ورفضهم القاطع لدعاوى المقاطعة بنزولهم للانتخابات، والداعون للمقاطعة أعداء للوطن، ولا يريدون له الخير والتقدم”.

من جانبه، طالب الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الأنبا أرميا، المصريين بـ”التفكير بإيجابية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، مؤكدًا أن “من يرفض المشاركة في الانتخابات سيكون مثل الجندي الذي يهرب من المعركة”.

وأضاف الأنبا أرميا: “الخطر يكمن في سلبية الفكر، ولا بد من أن نفهم ونفكر ونرى كيف يتابع العالم خطواتنا كمصريين”.