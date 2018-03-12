منحة أمريكية لمتضرري العمليات “الإرهابية” في شمال سيناء

أعلنت وزارة الاستثمار المصرية اليوم الإثنين، عن تلقيها منحة أمريكية لدعم أهالي قرية الروضة التي شهدت هجومًا على مسجدها أوقع أكثر من 300 قتيل ومئات المصابين.

جاء ذلك خلال توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، على اتفاق المنحة مع توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري اليوم، لدعم المتضررين من العملية الإرهابية بقرية الروضة في محافظة شمال سيناء بقيمة 2.2 مليون جنيه، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية.

وقالت نصر في بيان لها، إن المنحة المقدمة تهدف للمساهمة في دعم المتضررين من “تفجيرات مسجد الروضة”، التي تمت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعي لأهالي القرية، من خلال تدريب الأطفال في المدارس على إجراءات الإسعافات الاولية، والاستعداد للكوارث، والتوعية الصحية لرعاية المرضى في المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، والتدريب الحرفي على المنتجات اليدوية.

وتركز المنحة على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهي الفئات الأولى المستهدفة بالتنمية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء تقع على رأس أولويات التنمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جرى عقد لقاء مع وزير التنمية المحلية اليوم، لبحث دعم محافظات الصعيد من خلال التمويل المقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، أن هذه المنحة ستستخدم لصالح الوعي المجتمعي والخدمات الصحية، وتمكين المرأة والشباب لأهالي شمال سيناء، مقدمًا شكره للوزيرة على توفير هذه المنحة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة: “إن هذه الأموال ستسمح للهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لتعزيز عملية التعافي لأولئك الأطفال الذين فقدوا أحباءهم”.

وأضاف: “نحن أيضًا نساعد الهلال الأحمر المصري في توفير الدعم لكسب العيش للأسر المحرومة من الدخل بسبب الهجوم، وهذه المبادرة من الشعب الأمريكي للشعب المصري، هي رمز للصداقة و التضامن وجزء من الالتزام المتواصل لهزيمة الإرهاب معًا”.

وتابع: “إن دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعزز المساعدات الحيوية التي قدمها الهلال الأحمر المصري مسبقًا للمتضررين، منذ الهجوم ويشمل التدريب المهني الذي تقدمه هذه المنحة وتوفير آلات النسج ولوازم أخرى تحتاجها السيدات اللاتي فقدن أسرهن في هذا الهجوم”.

وأكدت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة:” نحن ندعم ما يقوم به الهلال الأحمر المصري، ونسعى إلى بناء ما حققوه من نجاح في شمال سيناء، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستكون لأسر الضحايا الذين فقدوا نتيجة الحادث الإرهابي في قرية الروضة”.

وقدمت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري، شكرها وتقديرها للوزيرة على دعمها لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري لديه برنامج لهذه المنحة يتضمن الدعم المعيشي ومساعدة الأسر في توفير فرص العمل والتدريب المهني، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لنحو 600 طفل في المدارس الابتدائية.