مصر: سيكون لنا قريبًا فيسبوك خاص بنا

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور ياسر القاضي، الإثنين، عن تخصيص “فيسبوك” خاص لبلاده خلال الفترة المقبلة، مرجعًا اتخاذ هذه الخطوة إلى ما شهدته السنوات الماضية التي تلت ثورة الـ25 من يناير 2011، من اختراق للشباب المصري عبر الأفكار غير السوية.

وقال الوزير خلال كلمته في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، الإثنين، بعنوان “مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته”، إنه “سيكون لنا قريبًا فيسبوك خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، ولابد من القدرة على حماية بيانات المواطنين واستقرار الدولة”.

على صعيد متصل، كشف الوزير عن الانتهاء من مشروع قانون جديد لجرائم المعلومات الإلكترونية، الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب.

وذكر القاضي أنه “الفترة التي تلت ثورة الـ25 من يناير، شهدت ظهور جماعات وأشخاص عملت على استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، وكان لا بد من تشريع قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وختم الوزير كلمته بقوله “تمت مراجعة القانون في وزارة العدل وعرضه على مجلس الوزراء، وأُحيل إلى البرلمان انتظارًا لمناقشته وإقراره، من أجل حماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة”.