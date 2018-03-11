مجددًا.. شيرين تدلي بتصريح مفاجئ بشأن أغنية “مشربتش من نيلها” (فيديو)

أبدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حزنها من الهجوم العنيف الذي تعرضت له والتشكيك في وطنيتها بعد اتهامها بالإساءة لمصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تصريحات البلهارسيا”.

وقالت شيرين في تصريحات تلفزيونية إن أغنية “مشربتش من نيلها” لن تكون ضمن قائمة أغانيها في أي حفل لها، مشيرة إلى أنها تفضل أن يقوم أي مطرب آخر بغنائها.

وأضافت أن التشكيك في وطنيتها هو الذي جعلها تتخذ هذا القرار، موضحة أن وطنيتها وحبها لمصر لا يمكن لأحد أن يزايد عليها.

وأشارت إلى أنها تحترم القضاء المصري ولكنها شعرت بشيء من الظلم والتعسف بعد صدور الحكم عليها بالحبس، خاصة أنها لم تقصد للحظة إهانة مصر أو الاستهزاء بها.

وكانت إحدى المحاكم المصرية قد قضت بمعاقبة المطربة شيرين عبدالوهاب بالحبس مدة 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه مصري وذلك بتهمة الإساءة لمصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تصريحات البلهارسيا”، كما قضت بتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه أتعاب المحاماة.

يذكر أن أحد المحامين أقام دعوى مطالبًا بحبس المغنية بعد انتشار فيديو لها سخرت فيه من نهر النيل حين قالت لإحدى معجباتها التي طالبتها بغناء “مشربتش من نيلها” في إحدى الحفلات خارج مصر “بلاش تشربي منه هيجيلك بلهارسيا، اشربي مياه معدنية أفضل”، ما أدى إلى شن حملة هجوم كبيرة ضدها على مواقع التواصل اضطرتها لتقديم اعتذار عن هذا الكلام مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة لمصر أو لأي رمز من رموزها.