وفاة الفريق أبو شناف رئيس أركان الجيش المصري الأسبق

توفي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق صفي الدين أبو شناف، مساء الأحد، في مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة عن عمر ناهز 89 عامًا.

ومن المقرر أن يقام العزاء بالراحل بعد غدٍ الثلاثاء في مسجد القوات المسلحة “آل رشدان” بمدينة نصر.

ويعد الفريق صفي الدين أبو شناف، أحد رموز العسكرية المصرية ويتمتع بمسيرة حافلة فيها.

فقد ولد في محافظة المنيا العام 1931، وتخرج من الكلية الحربية العام 1953، حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

وتدرج أبو شناف في المناصب حتى تقلد كافة الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى عين رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة وشارك في حروب “العدوان الثلاثي واليمن و67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وحرب تحرير الكويت”.