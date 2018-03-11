عودة مفاجئة للإعلامي المصري توفيق عكاشة عبر فضائية “الفراعين”

أعلنت فضائية الفراعين المتوقفة عن البث، اليوم الأحد، عودة مالكها الإعلامي المثير للجدل، توفيق عكاشة للظهور على شاشتها، بدءًا من 14 آذار مارس الجاري.

ونشرت صفحة القناة الرسمية على فيسبوك، صورة تروّج لبرنامج عكاشة الجديد، والذي حمل اسم “كلام جديد”، ليكون بمثابة بداية جديدة، ليس فقط لعودة عكاشة فقط، بل للفضائية التي توقفت منذ فترة.

وأثار عكاشة جدلًا كبيرًا بظهوره عبر الفضائية التي يملكها، لكنها توقفت عن البث بعد موافقة البرلمان المصري على إسقاط عضويته العام الماضي، على خلفية اللقاء الذي جمعه بالسفير الإسرائيلي في قريته بمحافظة الدقهلية.

واعتبر البرلمان حينها ذلك اللقاء “تطبيعًا مع الكيان الصهيوني”، ولم يخرج توفيق عكاشة للمشهدين السياسي أو الإعلامي منذ إسقاط عضويته.