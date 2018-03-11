الجيش المصري يعلن مقتل عسكريَيْن و16 مسلحًا

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن مقتل عسكريين اثنين، و 16 عنصرًا مسلحًا، في اليوم الواحد والثلاثين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 15)، نقله التلفزيون الرسمي، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في الـ 9 من فبراير/شباط الماضي، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ومنطقة دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأفاد البيان أن “القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية تستخدم في عمليات الاختباء والانطلاق”.

وأوضح أنه تم “القضاء” على 16 عنصرًا تكفيريًا في عمليتين بسيناء، في إحداهما قتل 12 عنصرًا خلال تبادل إطلاق نار.

وأشار إلى “اكتشاف مخزن تحت الأرض برفح عثر بداخله على 34 صاروخًا و 4 دانات أر بى جي وكميات من مواد شديدة الانفجار”، لافتًا إلى تدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية”.

وقال البيان، إنه نتيجة للعمليات القتالية “استشهد ضابط صف وجندي، وأصيب ضابط صف وضابط و4 جنود “.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 18 عسكريًا و121 مسلحًا، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد حتى الساعة الـ 5:40 (ت.غ)، وفق رصد الأناضول.