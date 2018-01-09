رفع عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في مصر إلى 17 ألف قاضٍ

رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة إلى نحو 17 ألف قاض.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أن الهيئة عملت على زيادة عدد من اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية، وذلك عقب الزيادة الطارئة في عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين وخصصت قاضيًا لكل صندوق انتخابي للإشراف عليه فضلًا عن زيادة عدد اللجان الفرعية حتى تتناسب مع زيادة الناخبين.

وحول مراقبة الدعاية الانتخابية وحجم الإنفاق عليها أكد الشريف أن القانون حسم ذلك حيث نص على معاقبة كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية وكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه.

وبالأمس أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في العام 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس آذار.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل نيسان.