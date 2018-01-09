نجاة مسؤول أمني مصري من محاولة اغتيال

أطلق مجهولان في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، وابلًا من الرصاص تجاه سيارة شرطة يستقلها مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية، اللواء ضياء عطية، إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال، بعد أن كانت السيارة تسير بمحاذاة سيارة أخرى يستقلها مساعد مدير قطاع الأحوال المدنية في المحافظة، اللواء سيد فريد.

وقالت مصادر في تصريحات لـ “إرم نيوز”: إن مجهولين أطلقا النار صوب سيارة لواء الشرطة بهدف اغتياله، حيث استقلا دراجة بخارية لتنفيذ العملية، للتمكن من الهرب.

وذكرت المصادر أن اللواء سيد فريد أطلق النيران صوب المجهولين، الأمر الذي دفعهما للهروب، ليحمي صديقه اللواء ضياء من محاولة اغتيال مؤكدة.

واختتم المصدر: “الأجهزة الأمنية تكثف جهدها للقبض على المتهمين، ويتم الآن تفريغ بعض الكاميرات الخاصة بالمحلات للتأكد من هويتهما، إلى جانب نشر رجال الأمن في منطقة الحادث للعثور على المتهمين”.

يذكر أنه تم استهداف كل من وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار، منذ أسبوعين، أثناء زيارتهما لإحدى المناطق في سيناء، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.