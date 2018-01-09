مصر تحقق بما نشرته “نيويورك تايمز” عن موافقتها سريًا على قرار ترامب بشأن القدس

كلف النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل بشأن ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن موافقة مصر سريًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وما بثته من تسجيلات صوتية في هذا الشأن.

وجاء قرار النائب العام متضمنًا أن ما أثير مؤخرًا يتعلق بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر، مطالبًا جهات التحقيق بالبدء الفوري في التحقيقات وإخطاره بتفاصيل الواقعة.

وجاء قرار النائب العام بعد نشر الصحيفة الأمريكية تقريرًا تبعته بتسجيلات صوتية لضابط في جهاز المخابرات الحربية أسمته أشرف الخولي، وهو يكلف بعض الإعلاميين بإقناع الرأي العام عبر برامجهم بقبول القرار، وأنه لا فرق بين رام الله والقدس، كما أن مصر لن تستطيع فعل أي شيء تجاه القرار.

ورغم نفي الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في التقرير، وهم مفيد فوزي وعزمي مجاهد وسعيد حساسين والفنانة يسرا، في تصريحات لـ “إرم نيوز” عقب نشر التقرير، إلا أن الصحيفة أذاعت التسجيلات.