البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي تمديد حالة الطوارئ

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

وكان السيسي، أصدر قبل نحو أسبوع قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من الـ 13 من كانون الثاني/ يناير الجاري.

وشهدت جلسة النواب، الثلاثاء، حالة من الشد والجذب، وسط تهديدات أطلقها رئيس البرلمان علي عبدالعال، ضد عدد من النواب.

واتهم عبدالعال بعض النواب بـ”عدم تقدير المسؤولية الوطنية والأمنية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري”، منتقداً “الغياب، واستمرار الجلوس في البهو الفرعوني خارج الجلسة”، قائلاً: “سأرسل الصحافة تصور النواب اللي في البهو، وهذا لا يليق بقضية تتعلق بالأمن القومي للبلاد”.

يذكر أن المادة 154 من الدستور تنص على أنه: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه”.

وتضيف المادة: “في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، يكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب في أثناء سريان حالة الطوارئ”.