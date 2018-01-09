أحكام بسجن 379 إخوانيًا في مصر بقضية “النهضة”

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكامًا متفاوتة تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 عامًا إلى 3 سنوات بحق 379 إخوانيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث “فض اعتصام النهضة”.

وقضت محكمة جنايات الجيزة اليوم بالسجن المؤبد لـ 27 متهمًا والمشدد 15 عاماً لـ220 آخرين والحبس 3 سنوات لـ132 متهمًا في قضية “فض اعتصام النهضة” بينهم 189 متهمًا في الحبس والباقي ما زالوا “هاربين”، بأحكام متفاوتة، بتهمة “تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر”.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين، وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير في السلطات العامة في أعمالها.

كما شملت الاتهامات ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة القضية الشهيرة خلال 35 جلسة، بدأت بسماع طلبات الدفاع، ثم فض الأحراز وسماع الشهود، كما استمعت لمرافعة النيابة والدفاع، كما أدلى شهود من كبار رجال الدولة بشهاداتهم في القضية، من بينهم اللواء حسن القاضي مدير أمن الجيزة، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، واللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وينظر القضاء المصري منذ 2013 قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، إذ أصدر أحكامًا متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.