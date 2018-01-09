محامٍ مغمور يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن محامٍ يدعى محمد صلاح عجاج، أمين لجنة الحريات في نقابة المحامين الفرعية بمدينة السويس (شرق القاهرة) عن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها في شهر مارس المقبل.

وقال عجاج، في بيان مقتضب اطلعت “إرم نيوز” على نسخة منه، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ بسبب عدم وجود مرشح قوي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد تراجع الفريق أحمد شفيق، عن خوض سباق الانتخابات المقبلة.

وأضاف أمين لجنة الحريات في نقابة محامي السويس، أنه يجهز لإقامة مؤتمر صحافي يعلن من خلاله ترشحه الرسمي، ويوضح ملامح برنامجه الانتخابي.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أعلنت أمس الإثنين، بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية في الـ20 من يناير الجاري إلى غاية تاـ29 من الشهر نفسه، وإعلان قائمة المرشحين المبدئية يوم الـ31 من يناير، وبدء تقديم الطعون سيكون في يومي الـ10 و الـ11 من فبراير 2018، على أن يكون إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم الـ24 من فبراير المقبل.