مطالب بمنع منظمات حقوقية من مراقبة الانتخابات في مصر

عاد الحديث مجددًا بشأن منظمات حقوق الإنسان في مصر، طبيعة عملها ومصادر تمويلها، مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك وسط توجهات لمنع بعض المنظمات من مراقبة الانتخابات، كخطوة تسبق إجراءات أخرى بحقها، لا سيما بعد اتهامات بتبعيتها لجهات أجنبية.

وتقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان؛ لمنع المنظمات الحقوقية من مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، لافتًا إلى أنه جرى مخاطبة وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، ورئيس الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم؛ لمنع منظمات حقوقية تابعة لجهات أجنبية من متابعة أو مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وطالب كوش في تصريحات لـ”إرم نيوز” بمنع من وصفها بـ”المنظمات الإخوانية” والمنظمات التي تسيء لسمعة مصر في الداخل والخارج، من خلال “بث أكاذيب وتقارير مشبوهة تحمل العديد من الافتراءات، من متابعة أو مراقبة الانتخابات القادمة”، مؤكدًا أن “ثمة توافقًا داخليًا في البرلمان لزيادة التواصل مع الجهات المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية؛ لمنع تلك المنظمات من مراقبة الانتخابات”.

وكشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن “هناك حوالي 300 منظمة حقوقية في مصر تعمل لصالح مخابرات دول أجنبية، وتعمل تحت الغطاء الحقوقي”، لافتًا إلى أن “حوالي 20 منظمة لا يمكن التصريح لها بمراقبة الانتخابات؛ لأن تمويلها حوله علامات استفهام”.

وأشارت رئيسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، إلى أنّ “المنظمات المشبوهة التي تعمل في إطار غير شرعي وليس لها كيان قانوني وتنشر تقارير غير صحيحة للخارج، يجب التصدي لها ومنعها من مصر”.