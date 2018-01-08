الخرطوم تحسم عودة سفيرها إلى القاهرة خلال اليومين القادمين

أعلن السفير السوداني لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده ستقرر عودته إلى القاهرة من عدمها، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال عبد الحليم، إنه يجري مشاورات مع وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولين حكوميين سودانيين (رفض تسميتهم).

وأضاف: “من المنتظر أن تنتهي المشاورات غدًا أو الأربعاء المقبل، وبعدها ستُعلن الحكومة عن موقفها”.

وأشار عبد الحليم إلى أنه لم يلتقِ بالرئيس السوداني عمر البشير خلال المشاورات التي أجراها، منذ عودته إلى البلاد، الخميس الماضي، بناءً على طلب الخرطوم.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن البشير سيلتقي خلال الساعات المقبلة مع وزير خارجيته إبراهيم غندور، والسفير عبد الحليم؛ لمزيد من التشاور.

وأمس الأحد، قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، إن “استدعاء السودان لسفيرها لدى القاهرة سببه النزاع بين البلدين حول مثلث حلايب الحدودي”.

وكان هذا أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان، باستدعاء سفيره، الخميس الماضي، لـ”مزيد من التشاور”، في حين قالت الخارجية المصرية وقتها إنها بصدد “تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب”.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.