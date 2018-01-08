مصر تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المرتقبة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المرتقبة، مبينًا أن تصويت المصريين خارج البلاد، سيبدأ في 16 مارس المقبل وحتى الـ 18 منه، أما عملية التصويت داخل مصر، فستنطلق في الـ 26 وتنتهي في الـ 28 من ذات الشهر.

وكشف إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أن بدء تلقي طلبات الترشح في 20 يناير الجاري إلى غاية 29 منه، وإعلان قائمة المرشحين المبدئية يوم 31 يناير، وبدء تقديم الطعون سيكون في يومي 10 و11 فبراير 2018، أما إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم، فسيكون يوم 24 فبراير 2018.

وأشار إلى أن انطلاق الحملة الانتخابية تقرر في 24 فبراير حتى 23 مارس، وتوقفها قبل الاقتراع بيومين، وتكون فترة الصمت الانتخابية يوم 14 مارس 2018 للمنتخبين بالخارج، والبت في الطعون على الاقتراع يوم 31 مارس 2018، وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية يوم 1 مايو 2018.

وأوضح إبراهيم، أنه في حالة الإعادة، ستجرى الانتخابات في الخارج أيام 19،20،21 أبريل ، وفي الداخل من 24 وحتى 26 أبريل، كاشفًا عن تحديد 389 مكتب توثيق وشهر عقاري في كافة أنحاء مصر؛ لتسجيل تأييد المواطنين للمرشحين، واستقبال الناخب الراغب في تغيير محل إقامته وموطنه الانتخابي، معلنًا تشكيل الهيئة لجانًا بكافة المحاكم الابتدائية؛ لتغيير المحل الانتخابي لكافة المواطنين.

وأضاف أنه جرى تحديد نحو 16 ألف قاض، يشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بواقع قاض على كل صندوق انتخابي.

وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إجراؤها 2018، هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

أما المرشحون المحتملون فهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته، بعدما ألمح في بعض اللقاءات الصحفية احتمالية ترشحه في الانتخابات وتمديد رئاسته لفترة ثانية، خالد علي، وهو محامي في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (إيسر)، ومرشح رئاسي سابق، الذي أعلن ترشحه للرئاسة فى مؤتمر صحفي عقد فى مقر حزب الدستور بتاريخ 8 نوفمبر 2017.