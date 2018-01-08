وزير خارجية مصر: العلاقات مع السودان لها خصوصيتها وبحاجة إلى تصويب

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، إن القاهرة تقوم بتقييم كامل لقرار السودان سحب سفيره من القاهرة للتشاور؛ وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات تجاه هذا التطور، في ظل ما وصفها بحاجة العلاقات بين البلدين إلى “التصويب”.

وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني، في قصر التحرير، إن “العلاقات المصرية السودانية لها خصوصيتها”، وإن “قرار الخرطوم سحب سفيرها للتشاور، تقوم القاهرة بتقييمه بشكل كامل؛ لاتخاذ الإجراءات تجاه هذا التطور”.

وشدد شكري، على أنّ “منحى العلاقات المصرية السودانية بحاجة لتصويب؛ لتدارك أية تأثيرات سلبية على الشعبين”.

وبشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، قال شكري، إن مصر “لم تتلق أي طلب من إثيوبيا أو السودان أو أي رد، بشأن طلب إشراك البنك الدولي في المفاوضات القائمة حول ملف سد النهضة الإثيوبي”.

وكانت تقارير إثيوبية قالت في الآونة الأخيرة، إن مصر طلبت من إثيوبيا إبعاد السودان عن المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة؛ وهو ما أثار غضب الخرطوم، رغم النفي المصري الرسمي لتلك التقارير.

وطالب شكري اليوم، بضرورة مراعاة المصالح المختلفة للدول الثلاث، والتأكيد على أنّ مصر تمتلك رغبة حقيقية للتوصل إلى حل مع الأطراف الثلاثة، دون استثناء أحد.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، بعد إخفاق الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحول دون تأثير بناء السد على حصة مصر من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب.