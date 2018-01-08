علي عبدالعال يتحدث عن “مؤامرة” لإسقاط البرلمان المصري

قال رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، اليوم الإثنين، إن هناك مؤامرة تحاك لإسقاط مجلس النواب، لافتًا إلى أن نائبًا – وصفه بساقط العضوية – يقود في السر اتصالات مع نواب داخل المجلس؛ لإسقاط البرلمان.

وأضاف: “هناك عضو أُسقطت عضويته يتواصل مع قلة قليلة داخل المجلس، أعلمها جيدًا وأعرف غرضها”.

وتابع رئيس البرلمان بالقول: “إن البعض يريد ابتزازي لمصالح معينة، والاتجار بمواقف معينة، وكانت لهم طلبات غير مشروعة، ورُفضت من الجهات (لم يحددها)، يحاولون الالتفاف وإسقاط هذا المجلس”.

وأوضح علي عبدالعال، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، أنه تصدى خلال الفترة الماضية لعدة محاولات لإسقاط المجلس، قائلًا: “أنا حافظت على هذا المجلس، وسيأتي اليوم الذي سأكتب فيه كيف حميت هذا المجلس من الإسقاط، إنني لا أقبل الابتزاز للتفريط في أموال هذا المجلس”.

ورفض رئيس البرلمان طلبًا مقدمًا من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتعيين متحدث رسمي للبرلمان، يتحدث للإعلام 15 يومًا؛ للكشف عن إنجازات المجلس.