السيسي يعلن عن “أكبر” برنامج لمعالجة المياه في تاريخ مصر

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين، عن أكبر مشروع تحلية للمياه في تاريخ بلده، مشددًا على أنه لن يسمح بوجود أي أزمات مائية في مصر.

وقال السيسي، خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية، إن “مصر تشهد حاليًا تنفيذ أكبر مشروع تحلية للمياه في تاريخها لمعالجة مياه الصرف وبتكلفة مالية ضخمة”.

وأضاف أن “مصر لا تنفذ المشروع من أجل الترفيه، وإنما من أجل مسألة محتمل حدوثها”، في إشارة على ما يبدو إلى الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة الأثيوبي.

وشدد على أنه من “واجب المصريين جميعًا دولة وحكومة وقيادة، ليس فقط الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وإنما تعظيم ما يمكن الاستفادة به من حصة المياه وحجم المياه التي لم نستفد منها من قبل الاستفادة القصوى”.

وتابع: “الآن نقوم بتنفيذ برنامج هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المياه بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 70 مليار جنيه”.

وكان مصدر حكومي مسؤول أكد أن بعثة من البنك الدولي زارت مصر خلال الشهر الماضي بهدف التعاون في تقديم دراسات فنية وخبرات البنك في تحلية مياه البحر.

وتحدثت مصر الفترة الماضية عن سيناريوهات جديدة للخروج من أزمة سد النهضة، من بينها إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر إلى جانب بناء السدود لحجز مياه الأمطار.

ويأتي هذا في وقت تنفذ فيه مصر خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجات مصر المائية، تتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي “شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح”، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب في المياه.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد وصولها إلى طريق مسدود، وعدم التوصل لاتفاق يتجنب التأثير على حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب.

وكان وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، كشف أن العجز الحالي في الموارد المائية بمصر يمثل 90%، يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي وكذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة تقترب من 90%، بحسب وزارة الموارد المائية والري ويوفر نهر النيل لمصر في المتوسط 55.5 مليار متر مكعب سنويًا بينما يعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في تدبير 11.70 مليار متر مكعب أخرى فيما يستفاد من 1.3 مليار متر مكعب سنويًا عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.