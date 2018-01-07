مؤسسات وجهات حقوقية تقاضي “نيويورك تايمز”.. والتعويض لصالح “تحيا مصر”

أعلنت مؤسسات وجهات حقوقية إلى جانب إعلاميين مصريين، مقاضاة صحيفة “نيو يورك تايمز” داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أن يتم إيداع قيمة التعويض –حال الحصول عليه لصالح صندوق تحيا مصر، المخصص للإنفاق على المشروعات الخدمية والخيرية بإشراف رئاسة الجمهورية.

ويأتي التصعيد بعد نشر الصحيفة لتقرير يفيد تلقي الإعلاميين مفيد فوزي والكابتن عزمي مجاهد والإعلامي سعيد حساسين والفنانة الكبيرة يسرا تعليمات من ضابط بجهاز المخابرات الحربية يدعى أشرف الخولي، لإقناع الرأي العام عبر برامجهم بقبول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والقبول برام الله بديلًا للقدس للفلسطينيين الأمر الذي يعبر عن الموقف السري لمصر تجاه القرار على الرغم من رفضها المعلن وتصديها للقرار.

ورغم نفي الإعلاميين الذين وردت أسماؤهم في التقرير لما تضمنه عبر تصريحات لـ”إرم نيوز” إلا أن الساعات الماضية شهدت تطورًا في القضية، بعد أن سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي وحديث الفضائيات لتكذيب ما جاء في التقرير.

وقال الإعلامي سعيد حساسين عضو البرلمان المصري إنه كلف أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة في أمريكا، مستندًا إلى الحقائق التي تتعلق به، وعدم وجود ما يثبت ما تضمنه التقرير سواء من خلال التصريحات أو التسجيلات، قائلًا: “لن أتنازل عن حقي وسأجاهد من أجل الحصول على تعويض يليق بما حدث وإيداعه في صندوق تحيا مصر، ليكون شاهدًا على كذب الأمريكان والصحيفة”.

وأضاف حساسين الذي كان يقدم برنامج “انفراد” على فضائية “العاصمة”: “لن نقف مكتوفي الأيدي، حتى لا يتكرر الأمر مع آخرين ومن فضل الله أن تضمن التقرير أسماء لا تظهر في الإعلام أو متوقفة عن العمل حاليًا فما بالك إذا تضمن التقرير أسماء تظهر على الشاشة، بالتأكيد ستلقى مصداقية لدى البعض أو المتربصين بمصر والعمل على تشويهها”.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات لـ”إرم نيوز” إنه قدم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام “أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام”، لكي تتم المقاضاة والمحاسبة للصحيفة بشكل رسمي وعبر مؤسسات رسمية.

وأضاف مجاهد أن التصدي للأمر لا بد منه، مشيرًا إلى أنه تحدث مع سعيد حساسين لاتخاذ موقف واحد وإجراءات واحدة والتنسيق بشأن مقاضاة الصحيفة، على أن تؤول قيمة التعويض المادي حال الحصول عليه لصالح صندوق تحيا مصر.

وفي تصريحات إعلامية لبرنامج “آخر النهار” عبر فضائية النهار مع الإعلاميين خالد صلاح وعمرو الكحكي أعلن محمد الشرقاوي عضو الاتحاد الدولي للمحامين التحرك لمقاضاة الصحيفة.

وأفاد الشرقاوي بتوجيه مراسلات خلال الساعات الماضية للشركاء من المحاميين الأمريكيين للتحرك لمقاضاة الصحيفة تجاه ما وصفه بـ “المزايدة المستفزة” على مصر والمصريين، على الرغم من موقف مصر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

وكان الإعلامي مفيد فوزي قد وصف ما تضمنه التقرير بأنه “كلام لا قيمة له ولا يمت للحقيقة بصلة”.