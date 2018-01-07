حزمة تشريعات جديدة لضمان حرية الصحافة بمصر (فيديو إرم)

قال نقيب الصحفيين المصريين عبدالمحسن سلامة، إنه سيتم طرح العديد من التشريعات الجديدة قريبًا، لضمان حرية الصحافة والنشر في مصر، أولها قانون النقابة الجديد.

ولفت سلامة وهو رئيس مؤسسة “الأهرام” أيضًا، إلى وجود قوانين جرى مناقشتها ودراستها داخل النقابة، منها قانون التنظيم الصحفي، وتداول المعلومات، وجرى عرضهما على الحكومة ومجلس الشعب للتصويت عليهما قريبًا.

وتثير قضية حرية تداول المعلومات والنشر والصحافة في مصر مخاوف الحقوقيين الذين يطالبون بضمان أوسع لضمان عدم مصادرة الرأي أو الحبس في قضايا نشر، وهو ما تسعى النقابة والمؤسسات الصحفية إقراره خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر قال سلامة، في تصريحات إعلامية، إن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا بتوسطها 3 قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا، الأمر الذي يساعدها على أن تكون مصدرًا للطاقة في المنطقة.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط مصر بروسيا لتكون منفذًا للطاقة الروسية، سواء في مجال الغاز أو البترول في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف سلامة أن جميع القطاعات الاستثمارية أو الإنتاجية سواء سياحية أو زراعية أو صناعية تعتمد على الطاقة، لذلك لابد من توفيرها لاستكمال خطط التنمية التي تطمح الحكومة إلى تنفيذها، مشيرًا إلى أنه إذا تم توفير الطاقة لهذه المشروعات وأصبح هناك فائض، يمكن لمصر أن تستثمره من خلال تصديره إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أنه سيتم انعقاد مؤتمر للطاقة كل عام، حيث سيجري تشكيل أمانة عامة دائمة تضم الخبراء في كل من وزارة الكهرباء والبترول والإنتاج الحربي ليتم مناقشة جميع الآراء المطروحة كل عام، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات ومشروعات جرى طرحها العام الماضي، لافتًا إلى أن الجميع يتطلع إلى أن تكون مصر رائدة في مجال الطاقة، وتستطيع تنفيذ مشروعاتها التنموية التي تخدم المواطن المصري.