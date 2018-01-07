وسط تحذيرات من كوارث جديدة.. سيناء تستقبل أول سيول الشتاء(صور)

استقبلت عدة مناطق في سيناء للمرة الأولى هذا العام، سيولًا دون أن تحدث أي أضرار مادية أو بشرية، وسط مخاوف من زيادتها خلال الساعات المقبلة.

وشملت الأودية التي جرت فيها مياه السيول، الأحد، وادي أم قطيفان ووادي الطريفية ووادي الأزراق، حيث تراوحت كميات المياه فيها ما بين 15 إلى 110 سم.

ورفعت فيه محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ، تحسبًا لزيادة حجم السيول وإحداثها أضرارًا في ممتلكات الأهالي ومؤسسات الدولة، كما دفعت وزارة الصحة بفرق الإسعاف وسيارات مجهزة على الطرق السريعة.

وأصدرت الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، تحذيرات ونصائح إلى سائقي المركبات، داعية إياهم إلى الابتعاد عن سلك بعض الطرق بدايةً من صباح اليوم، في ظل تطور الحالة الجوية في المحافظة.

كما أعلنت الجهات المعنية عن أحدث خططها لمواجهة السيول، تحسبًا لوقوع كوارث جديدة هذا العام، محذرة من حدوث سيول في 11 محافظة بينها سيناء ومرسى مطروح وسوهاج والغردقة.

وخلال العام الماضي أسفرت السيول التي ضربت محافظات القناة وسيناء والبحر الأحمر وسوهاج، عن مصرع العشرات غرقًا بينهم أطفال، فضلًا عن انقطاع الخدمات عن بعض مدن هذه المحافظات.

وفي عام 2015 اجتاحت السيول محافظتي الإسكندرية والبحيرة، متسببة في مصرع 11 شخصًا غرقًا وصعقًا بالكهرباء.

وتعتبر كوارث السيول أزمة متكررة في مصر كل عام، فيما كانت أبشع كارثة سيول بالبلاد في تشرين الثاني/نوفمبر العام 1994، حين أودت بحياة 270 شخصًا على الأقل في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوبي البلاد.