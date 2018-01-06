مصر تلغي مشاركتها في معرض “الإيمت” السياحي بتركيا

أعلنت هيئة تنشيط السياحة المصرية اليوم السبت، عن عدم مشاركتها هذا العام في المعرض السياحي “الإيمت” بالعاصمة التركية إسطنبول.

وسبق لمصر أن شاركت في معرض “الإيمت” الذي يقام في تركيا كل عام، ويعد خامس أهم بورصة للسياحة على مستوى العالم.

وحصلت مصر في عام 2014 على درع أفضل جناح في المعرض، لما قدمته من عروض متميزة خلال المعرض، قبل أن تخفف من حجم مشاركتها تدريجيًا في المعرض بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

وأوضحت مصادر في هيئة تنشيط السياحة في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن تراجع الهيئة عن المشاركة “جاء بعد استطلاع رأي الشركات في القطاع السياحي حول المشاركة”، مشيرةً إلى أن “غالبية الشركات رفضت المشاركة في المعرض”.

بدورها كشفت مصادر في شركات سياحية أن قرارها “جاء بسبب تخوفات من ضغوط سيادية حال مشاركتهم في المعرض”، مؤكدةً أنها “فضلت عدم المشاركة لتلافي هذا الأمر”.

ولفتت المصادر إلى أن “عددًا من الشركات المصرية عقدت اجتماعًا قبل أسبوع، لمناقشة قرار مشترك بشأن مشاركتهم، وانتهى بالاعتذار لأسباب تتعلق بموقف بلادهم من السلطات التركية”.

وتقام في تركيا خلال الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني /يناير الجاري معرضًا يطلق عليه “الإيمت” ويشارك فيه وفود من كافة بلدان العالم، لعرض منتجاتهم السياحية، بغرض ترويج وتشجيع السياحة في المناطق المحلية.

وجاء قرار إلغاء مشاركة مصر بعد أيام من إخطار هيئة تنشيط السياحة للشركات العاملة في القطاع بمشاركة مصر في جناح بالمعرض، داعيةً إلى حجز مكانها من خلال دفع المبلغ التأميني الخاص به.