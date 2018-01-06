الطب الشرعي بمصر: “عفروتو” قتيل “قسم المقطم” مات بسبب التعذيب

قال مصدر بهيئة الطب الشرعي بمصر، إن وفاة الشاب محمد عفروتو، الذي قضى، أمس الجمعة، بقسم المقطم شرقي القاهرة، جاءت نتيجة التعذيب.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن المصدر قوله، إنه “تبين من التشريح وفاة محمد عفروتو؛ نتيجة التعذيب، حيث تبين وجود تهتك بالطحال ونزيف بالبطن”.

وشهد محيط قسم المقطم، في وقت مبكر، اليوم السبت، تظاهر المئات من أقارب وأصدقاء وأهالي “عفروتو”؛ بعد أن اتهموا الشرطة بقتل ابنهم، وأشعل المتظاهرون النيران في سيارتين للشرطة أمام القسم.

وأكد شهود عيان، حدوث مناوشات وضرب بالمولوتوف والحجارة، بين الشرطة وأهالي الضحية، استمر لعدة ساعات؛ ما تسبب في إصابة 7 من الطرفين، تبعه استعانة القسم بالأمن المركزي، وإطلاق الأعيرة النارية على المحتجين.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، الذين نسبت إليهم النيابة تهم: التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم وحيازة مولوتوف.

وكان أحد أفراد أسرة الشاب المتوفى قال، في تصريحات هاتفية لإرم، إن الوفاة جاءت بسبب الاعتداء عليه بالضرب المُبرح، وليست لتعاطيه جرعة مخدرة كما تحدث ضباط القسم معهم.

وأضاف ابن عمه، أن الشاب عفروتو ألقي القبض عليه منذ يومين؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، قبل أن يتواصل معهم مسجون في القسم تيليفونيًا، ويبلغهم بتعرض قريبهم إلى انتكاسة صحية حادة؛ بسبب تعذيب رجال الشرطة له، تسبب في نقله إلى أحد المستشفيات.

وأوضح أن قسم شرطة المقطم تباطأ في نقل “عفروتو” إلى المستشفى؛ الأمر الذي عجل بوفاته قبل وصوله إلى المستشفى، منتصف ليل أمس، مبينًا أن أفراد الأسرة لم يتمالكوا أنفسهم من الغضب، وذهب بعضهم للاحتجاج أمام القسم، فيما حاول عدد آخر الذهاب للمستشفى والحصول على جثمان الشاب.