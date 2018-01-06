سجن 4 مسؤولين بشركة سياحية عقب تحطم “منطاد الأقصر” في مصر

أمرت النيابة العامة في مصر اليوم السبت، بسجن 4 مسؤولين تابعين لشركة سياحية، بواقعة سقوط منطاد سياحي كان يقل 20 سائحًا في محافظة الأقصر، الأمر الذي تسبّب في مصرع سائحة أمريكية وإصابة عدد آخر.

وأمرت النيابة بحبس المسؤولين الأربعة التابعين للشركة بينهم سائق المنطاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ”تجاهل البيانات المناخية والأحوال الجوية”، و”إقامة رحلات سياحية بالمناطيد في ظروف غير مناسبة”.

واستمعت نيابة الأقصر خلال تحقيقاتها إلى أقوال المتهمين، وبعض المسؤولين الآخرين في قطاع السياحة بالمحافظة، كما طلبت تقريرًا طبيًا وآخر ميدانيًا بشأن الحادث.

وكانت الأحوال الجوية، قد تسبّبت في سقوط بالون طائر بالطريق الصحراوي الغربي الجديد لمدينة الأقصر صباح أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين من جنسيات مختلفة.

يشار إلى أن 6 رحلات بالمناطيد انطلقت في سماء غرب مدينة الأقصر يوم أمس الجمعة، إلا أن شدة الرياح المفاجئة دفعتها بعيدًا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية، وجرفتها إلى جانب طريق صحراوي يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركات إقلاع المناطيد السبت، عن استمرار رحلاتها وعدم التأثر بحادث الأقصر، حيث حلّقت اليوم 20 رحلة جديدة في سماء المحافظة، تقل أكثر من 150 سائحًا بعد استقرار الحالة المناخية بالمحافظة.