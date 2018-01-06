اشتباكات بين الأمن المصري ومواطنين إثر محاولة اقتحام قسم للشرطة (فيديو)

حاول عدد من الشبان المحتجين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اقتحام قسم شرطة في منطقة المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة، على خلفية وفاة متهم محتجز في القسم على ذمة إحدى القضايا.

وقال عدد من الأهالي، إن الشاب كان مضبوطًا بتهمة تعاطي المخدرات، ومات من شدة الضرب في القسم، وتجمعت أسرته وأصدقاؤه محاولين اقتحام القسم، على حد تعبيرهم.

قتل شاب من المقطم دلوقتى وأهالى المنطقة بتضرب ف قسم المقطم , لسة مش عارفين سبب الوفاة . Posted by ‎كلية تجارة جامعة حلوان – Faculty of Commerce Helwan University‎ on Friday, January 5, 2018

وأكد شهود عيان، أن هناك مناوشات وضرب بالمولوتوف والحجارة بين الشرطة وأهالي الضحية استمر لعدة ساعات مما تسبب في إصابة 7 من الطرفين، تبعه استعانة القسم بالأمن المركزي، وإطلاق الأعيرة النارية على المحتجين.

ودفعت الأجهزة الأمنية المصرية بعدد من المدرعات لحماية القسم من الاقتحام، إضافة إلى قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة للسيطرة على الوضع.

وأصيب 9 أشخاص في الاشتباكات التي وقعت أمام القسم، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 20 شخصا يشتبه بتورطهم في اقتحام القسم.

وقال مصدر أمني، إن الشاب محمد عفروتو البالغ من العمر 22 سنة، ألقي القبض عليه لحيازته كمية من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، واحتجاز المتهم على ذمة القضية، لافتًا إلى أن المتهم شعر بإعياء شديد داخل محبسه، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي، وجرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وانتداب الطب الشرعي وإعداد تقرير بأسباب الوفاة.