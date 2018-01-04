أحكام قضائية بسجن 62 مصريًا بتهمة الإضرار بمؤسسات الدولة

قررت محكمة مصرية، سجن 62 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة تراوحت بين سنة واحدة إلى 10 سنوات، بعد إدانتهم ببضع تهم أبرزها “الإضرار بمؤسسات الدولة ومنعها من العمل”.

ووفق قرار محكمة جنايات سوهاج جنوب الصعيد، فإن الأحكام شملت السجن المشدد 10 سنوات لـ37 متهمًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين، فيما قررت المحكمة سجن 22 متهمًا لمدة عام واحد.

وبرأت المحكمة، 29 سيدة من تهم الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وتنظيم تظاهرات ومسيرات بشوارع محافظة سوهاج.

وكانت النيابة المصرية، أحالت ملفات المحكوم عليهم بالقضية إلى المحاكة في عام 2015، بتهم تتعلق بتكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة مخالفة للقانون، والإضرار بمؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.