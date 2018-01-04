الأزهر يطلق فضائية غير دينية قريبًا

أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، عن إطلاق قناة فضائية غير دينية قريبًا تحت إدارة وإشراف الأزهر.

وقال شومان في لقاء تلفزيوني إن “المشيخة تضع اللمسات النهائية بشأن الفضائية”، لافتًا إلى “عدم اقتصار محتواها على البرامج الدينية فقط”.

وأوضح أن “فضائية الأزهر ستقدم كافة البرامج من محتوى ديني وتوك شو وبرامج أطفال ونشرات إخبارية لكن بمصداقية الأزهر”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الفضائية “ستكون داخل مقر المشيخة بمنطقة الدراسة وليس من مدينة الإنتاج الإعلامي كما هو حال كافة الفضائيات المصرية”.

وحول سبب ذلك، قال شومان: “سننطلق من مقر المشيخة لتقديم أفضل محتوى ديني من خلال الاستفادة من كافة قيادات وعلماء الأزهر عبر القناة، ومن ثم يصعب على الكثير، خاصة كبار السن، الذهاب بشكل مستمر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي التي تبعد عشرات الكيلو مترات عن مقر المشيخة”.

وشدد على أن “اللغة العربية ستكون اللغة الأولى لبدء إطلاق القناة، على أن يتم إطلاقها بعدة لغات فيما بعد لتحقيق أكبر قدر من الانتشار”.