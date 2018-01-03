مقتل ضابط مصري بانفجار في شمال سيناء

قتل ضابط شرطة مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة تزن 50 كيلو جرامًا في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء لـ “إرم ينوز” إن نقيب الشرطة محمود عبدالعظيم أبوطالب قتل في انفجار عبوة ناسفة أثناء فحصها في منطقة أبو الحصين التابعة لبئر العبد.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن تجري تمشيطًا واسعًا للمنطقة؛ تحسبًا لوجود عبوات أخرى، وفرضت كردونًا أمنيًا حول الحادث.

وكانت المحافظة قد شهدت مؤخرًا هجومًا مسلحًا داميًا، وقع داخل مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، أسفر عن مقتل 305، بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين بجروح، على يد مسلحين.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي، فيما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذي يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.