مصر.. أحكام بالسجن حتى 15 عامًا بحق 10 أشخاص في قضية “أحداث كرداسة” 

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بالسجن بين 10 إلى 15 عامًا بحق 10 متهمين، أدينوا بالتجمهر والعنف في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة في ديسمبر/كانون الأول 2014، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة محمد إبراهيم محمد عبد الحميد (هارب) بالسجن 15 سنة”.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 آخرين (حضوريًا) بالسجن 10 سنوات إثر إدانتهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة أثناء فض تظاهرة في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة في ديسمبر/كانون الأول 2014″.

كما برأت المحكمة ذاتها متهمًا وحيدًا (حضوريًا، محبوسًا) لعدم كفاية الأدلة ضده.

ويعد الحكم الصادر اليوم أوليًا قابلًا للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في البلاد، خلال 60 يومًا من صدور مسودة أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين حضوريًا، أما المتهم غيابيًا فتتم إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة.

وفي مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين البالغ عددهم 11 إلى المحاكمة الجنائية بتهم منها “التجمهر واستعمال القوة والعنف وحيازة أسلحة وذخائر”، وهي تهم نفاها المتهمون ودفاعهم في جلسات المحاكمة.