في واقعة نادرة.. حكم بإعدام 3 مصريين في “خصومة أوسيم الثأرية”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ثأر أوسيم” التي ترجع إلى خصومة ثأرية.

ونادرًا ما تصدر أحكام بهذه الدرجة في خصومات ثأرية بمصر.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة (القاضي المتخصص في نظر قضايا الجماعات المتطرفة)، بإحالة أوراق 3 متهمين، وهم “سالم حافظ رابح، وسعد زغلول سعد، وهشام إبراهيم عبد الحليم” إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 3 شباط/فبراير المقبل للنطق بالحكم.

فقد واجه المتهمون تهم “قتل شخص، والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل، على خلفية خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليهم، وذلك في القضية المعروفة بأحداث تجمهر أوسيم”.

وأحالت النيابة العامة في مصر المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحيازتهم أسلحة نارية، وقتل المدعو يحيى عبدالمنعم، والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل لوجود “خصومة ثأرية”.