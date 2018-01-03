آخرهن بطلة كليب “بص أمك”.. هؤلاء أبرز المطرودات من نقابة الموسيقيين بمصر

قررت نقابة المهن الموسيقية بمصر، برئاسة الفنان هاني شاكر، شطب عضوية المطربة سامية عبدالغفار الشهيرة بـ”ليلى عامر”؛ وذلك بسبب ظهورها في أحدث كليب لها “بص أمك” بشكل مخل بالحياء حسب شخصيات فنية وحقوقية.

لكن ليلى عامر ليست المطربة الأولى التي يتم شطبها من نقابة الموسيقيين ومنعها من الغناء بسبب إخلالها بالآداب العامة، فقد سبق وشطبت النقابة أكثر من مطربة من مصر ودول عربية أخرى.

سما المصري

كانت سما تعرضت لمثل هذه العقوبة في العام 2014 أثناء تولي الفنان مصطفى كامل مهمة رئيس النقابة، واتهمها وقتها بتقديم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة؛ وهو ما تسبب في خلافات كبيرة بينه وبينها حتى الآن.

نجلاء

ومن الفنانات اللاتي تعرضن لمثل هذه العقوبة المطربة التونسية “نجلاء”؛ وذلك بسبب ظهورها بشكل غير لائق في كليبها الشهير “أنا هطلب إيدك”، حيث قررت نقابة المهن الموسيقية وقتها منع استخراج تصريح غناء لها داخل مصر، بل ووصل الأمر إلى قرار منعها من دخول البلاد مع قرار شطبها من نقابة المهن الموسيقية بتونس.

فلة

تعرضت المطربة “فلة” الجزائرية لقرار مشابه لقرار الشطب؛ وهو عدم استخراج تصريح غناء لها داخل مصر لفترة تجاوزت الـ16 عامًا، وذلك بعد اتهامها في قضية مخلة بالآداب العامة، واتهمت وقتها المطربة الجزائرية نظيرتها التونسية لطيفة بالوقوف وراء صدور هذا القرار لإبعادها عن جمهورها بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا أواخر التسعينيات.