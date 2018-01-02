بالفيديو.. طلاب فلسطينيون يهاجمون المصري سعد الدين إبراهيم أثناء إلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي شباب فلسطينيين على الدكتور المصري سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، خلال إلقائه محاضرة في جامعة تل أبيب بإسرائيل.

ويتضح من الفيديو وجود عدد من الشباب الفلسطينيين، يرددون عبارات تهاجم “إبراهيم” وتصفه بالخائن والمطبع.

وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب الإسرائيلية عن مصر.

فلسطينيين جدعان هاجموا سعد الدين إبراهيم أثناء محاضرته في جامعة تل أبيب وادوه هو محاضرة في رفض التطبيع: مطبع.. عميل.. وخاين للشعب المصري والعربيعاش يارجالة والله ???? Posted by Tamer Abuarab on Tuesday, January 2, 2018

وسعد الدين إبراهيم، هو أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. يعتبر من أقوى الدعاة إلى الديمقراطية في العالم العربي – ويعتقد أن “الدكتاتورية هي سبب ضعف الأمة العربية وسبب خسارتها للحروب التي تخوضها”. وهو عضو مجلس أمناء عدة مؤسسات حقوق الإنسان مثل، المؤسسة العربية للديمقراطية، والمشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط.