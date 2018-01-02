تشريع مصري مرتقب بشأن “البيتكوين” (فيديو)

كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، عن اعتزام مجلس النواب استدعاء وزير المالية لاقتراح تشريع معين يمنع التعامل بعملة البيتكوين في مصر.

وقال “عمر”، في تصريحات تليفزيونية، إن عملة البيتكوين أحد أدوات حروب الجيل الرابع في العالم، مشيرًا إلى أن هذه العملة نوع من أنواع المضاربات الوهمية، وتابعة لجهاز مخابرات دولة معينة، يهدفون لخلق صراعات في العالم.

وأَضاف النائب المصري، أن البيتكوين محرمة شرعًا، موضحًا أن مكاسب البيتكوين مقصود بها ضرب الاقتصاد المصري.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت في وقت سابق، عدم جواز تداول عملة “بتكوين” شرعا والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، وذلك لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة.